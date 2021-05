Immobile con la febbre: niente Sassuolo-Lazio

Immobile salterà Sassuolo-Lazio a causa di un attacco febbrile, tra i biancocelesti non ci saranno nemmeno Acerbi, Luis Alberto e Milinkovic-Savic.

Una Lazio in emergenza è poco. L'ultima sfida della stagione, che vedrà opposti i biancocelesti al Sassuolo, sarà un impegno affrontato tra svariate defezioni.

L'ultima quella di Ciro Immobile, alle prese con un attacco influenzale e che - come annunciato da Simone Inzaghi in conferenza stampa - al 'Mapei Stadium' darà forfait.

"Non ci saranno gli squalificati. Non ci sarà Milinkovic-Savic, abbiamo problemi anche con Immobile che ha un virus con qualche linea di febbre".

Come ricordato da Inzaghi, a saltare Sassuolo-Lazio saranno anche Luis Alberto, Luiz Felipe e Pereira, tutti fermati dal giudice sportivo, mentre Milinkovic non ha ancora smaltito del tutto l'operazione alle ossa nasali. Assenza pesante anche in difesa, con l'ex Acerbi out per problemi al ginocchio.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA LAZIO CONTRO IL SASSUOLO

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Cataldi, Lulic; Muriqi, Correa. All. S. Inzaghi.