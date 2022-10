Nuovi controlli per Immobile: "Spero di farcela per il derby"

L'attaccante e capitano della Lazio ci prova per la stracittadina di domenica: questa mattina nuovi esami strumentali per verificare la situazione.

La Lazio e il suo allenatore Maurizio Sarri trattengono il fiato. Dopo aver perso per squalifica Sergej Milinkovic-Savic, diffidato e ammonito nel corso della sfida persa per 3-1 contro la Salernitana ieri all'Olimpico, i biancocelesti sperano di recuperare Ciro Immobile in vista del derby contro la Roma in programma domenica alle ore 18:00.

Il centravanti e capitano della formazione capitolina si è presentato questa mattina alla Clinica Paideia per effettuare i controlli strumentali e verificare l'avanzamento del recupero dell'infortunio.

"Sto bene. Domenica? Eh, speriamo!" le parole del calciatore biancoceleste prima di sottoporsi ai test medici.

In attesa dei risultati degli accertamenti, le prime sensazioni che filtrano sono positive. Immobile potrebbe rientrare nella lista dei convocati domenica nella stracittadina ed essere a disposizione del tecnico biancoceleste almeno per uno spezzone di gara.

Il numero 17 ha bruciato le tappe dopo la lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro e potrebbe, dunque, rientrare in campo prima della pausa per il Mondiale.

Sarri incrocia le dita e spera di recuperare il suo bomber per la delicata e sentitissima sfida con la Roma. Ora dovrà attendere solo il responso medico, atteso a breve, per capire se potrà contare su di lui oppure no domenica pomeriggio all'Olimpico.