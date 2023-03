Il Tottenham pensa a Nagelsmann: il tecnico esonerato dal Bayern piace per il dopo Conte

Il Tottenham, ormai prossimo al divorzio da Conte, starebbe pensando al tecnico appena licenziato dal Bayern per la prossima stagione.

Sono stati giorni letteralmente incandescenti sull'asse Londra-Monaco, con particolare riferimento alle situazioni sviluppatesi in casa Tottenham e Bayern.

Sul fronte Spurs si è registrata la clamorosa - e ormai irreparabile - rottura tra il club e Antonio Conte, destinata addirittura a sfociare in un addio anticipato rispetto alla scadenza contrattuale fissata al prossimo giugno.

Come un fulmine a ciel sereno, invece, è arrivata la notizia dell'esonero di Julian Nagelsmann, licenziato dal Bayern nonostante il secondo posto in Bundesliga (a -1 dal Borussia Dortmund) e la qualificazione ai quarti di Champions. L'ex allenatore del Lipsia è stato rimpiazzato dall'approdo in Baviera di Thomas Tuchel.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sports UK', le due vicende potrebbero in qualche modo intrecciarsi, con il Tottenham che starebbe pensando proprio a Nagelsmann come profilo ideale per rimpiazzare, dalla prossima stagione, l'allenatore salentino.

L'allenatore tedesco, già seguito dai londinesi nel 2019 dopo la separazione da Pochettino, sembra comunque intenzionato a prendersi un periodo di riflessione prima di dare il la ad un nuovo capitolo in panchina.

Una situazione tutta in divenire, dunque. Con Nagelsmann chiamato ad assorbire il più velocemente possibile la clamorosa chiusura del rapporto con il Bayern per pianificare un futuro prossimo che potrebbe schiudergli le porte della Premier League.