Il Tempo: Roma su Bernardeschi, previsti contatti con la Juventus

Federico Bernardeschi non è soddisfatto del minutaggio con la Juventus: possibili contatti con la Roma in occasione del match di Coppa Italia.

L'infortunio di Zaniolo ha aperto un buco bello grosso nella fascia offensiva della , decisa ad intervenire sul mercato per regalare a Fonseca un nuovo esterno d'attacco.

Quel posto avrebbe dovuto essere di Matteo Politano, il prescelto insieme a Leonardo Spinazzola per lo scambio con l' , poi saltato: la trattativa potrebbe riaprirsi se Petrachi accettasse le condizioni di Marotta che vuole un prestito con obbligo di riscatto abbastanza facile da portare a termine.

Le alternative sono Januzaj, Shaqiri e Suso, ma c'è un nome forte emerso nelle scorse ore: quello di Federico Bernardeschi che, secondo 'Il Tempo', sarebbe scontento del minutaggio riservatogli da Sarri nell'ultimo mese (solo una presenza).

Delle novità potrebbero esserci a breve, in occasione dell'incontro di Coppa previsto per domani sera all'Allianz Stadium: possibili contatti tra le due società per iniziare a discutere dell'eventualità di un trasferimento dell'ex che, attualmente, a bilancio pesa per 20 milioni.

E' chiaro dunque come Paratici chieda qualcosina in più per realizzare una plusvalenza; a tal proposito è da registrare la richiesta al Barcellona di un conguaglio più alto nell'ottica di uno scambio con Ivan Rakitic, individuato come l'uomo giusto per dar manforte alla mediana bianconera.

Manca poco per l'ufficialità di Ibanez alla Roma che ha tesserato il classe 2003 Jurgens, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal .