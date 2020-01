Roma vigile su Januzaj: sul belga c'è anche il Milan

Non c'è solo la Roma su Adnan Januzaj che interessa anche al Milan. Muro del Liverpool per Shaqiri, giallorossi attenti a Idrissi e Dilrosun.

L'infortunio di Nicolò Zaniolo ha lasciato il segno in casa : la stagione del talento classe 1999 è già finita dopo la rottura del legamento crociato occorsa contro la e sul mercato il mirino si è spostato sulla ricerca di un suo sostituto.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Saltato lo scambio con Spinazzola, Politano è tornato ieri nella Capitale ma oggi è di nuovo a Milano: in alternativa, come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', c'è Adnan Januzaj della .

Il belga si aspetta una risposta dai giallorossi entro le prossime 48 ore dopo aver dato la disponibilità al trasferimento: il club spagnolo chiede circa 15 milioni di euro, Petrachi vorrebbe strappare un prestito con diritto di riscatto, magari oneroso e legato al raggiungimento di un certo numero di presenze.

Ma la Roma non è l'unica a seguire con attenzione Januzaj che - svela la rosea - piace anche al : qui potrebbe prendere il posto di Suso, sempre più corpo estraneo nella rosa di Stefano Pioli che lo ha lasciato in panchina nelle ultime due gare di campionato.

Per i giallorossi è invece più complicato arrivare a Xherdan Shaqiri del : Klopp fa muro, anche l'elevato ingaggio (circa 5 milioni di euro) è un ostacolo bello grosso da aggirare. L'ideale sarebbe strappare un prestito con diritto di riscatto ma le possibilità sono davvero minime.

Infine ecco altre due opzioni da tenere in considerazione per la Roma: Oussama Idrissi dell'AZ Alkmaar, già cercato in estate prima dell'acquisto di Mkhitaryan, e Javairo Dilrosun, in forza all' . Capitolo uscite: possibile approdo in per Antonucci, richiesto in prestito dal Vitoria Setubal.