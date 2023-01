Il Rosario Central aspetta Di Maria: "Siamo in contatto, si può fare"

Miguel Angel Russo, l'allenatore canalla, ammette i dialoghi con Angel Di Maria: "Prima o poi tornerà qui, sono sicuro: se lo merita".

Non è un mistero che Angel Di Maria abbia un sogno: chiudere la carriera al Rosario Central. Ovvero il posto dove tutto è iniziato e dove tutto, con ogni probabilità, è destinato a terminare. Sogno reciproco, perché anche il club rosarino ha la medesima intenzione.

Non solo: i contatti per un ritorno del giocatore della Juventus, che nei piani del Central e dello stesso di Di Maria dovrebbe avvenire già tra pochi mesi, ovvero alla conclusione della stagione europea, sono già in corso. E a confermarlo è Miguel Angel Russo, il successore di Carlos Tevez sulla panchina canalla, a 'D Sports Radio'.

"Siamo in contatto con Di Maria - le parole dell'ex tecnico, tra le altre, del Boca Juniors - Se verrà, dovremo fargli trovare una squadra competitiva. Prima o poi tornerà, sono sicuro".

E ancora:

"Siamo molto contenti per il suo Mondiale. Il dialogo continua. Sappiamo che dobbiamo costruire una buona struttura di squadra perché possa venire a chiudere la sua carriera al Central. Se lo merita per tutto quello che ha fatto".

Insomma, la fiducia nella Rosario gialla e blu non manca.

"Dobbiamo provarci - ha proseguito Russo - Nel calcio argentino accadono spesso queste cose. Con tutti i giovani che il Central rivela e poi vende, bisogna essere bravi a riportarlo qui. Si può fare".

Il contratto di Di Maria con la Juventus, come noto, è di un solo anno, fino al prossimo 30 giugno. La volontà dell'ex PSG, del resto, è sempre stata chiara: giocare un'ultima stagione in Europa e poi tornare al Rosario Central, il club da dove tanti anni fa partì per iniziare l'avventura col Benfica.

Reduce da un problema a una caviglia che lo ha costretto a saltare la trasferta contro la Cremonese, intanto, Di Maria si è rimesso a disposizione di Allegri in vista della sfida in programma domenica contro l'Udinese. Il mercato, per il momento, può aspettare. Ma a Rosario fremono al pensiero del suo ritorno a casa.