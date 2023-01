L'argentino non parteciperà alla prima sfida dei bianconeri del 2023 a causa di una contusione alla caviglia sinistra rimediata in allenamento.

Non inizia nel migliore dei modi il 2023 di Angel Di Maria. Il ‘Fideo’, fresco vincitore dei Mondiali in Qatar con l’Argentina e protagonista nel successo in finale contro la Francia, non è stato convocato da Massimiliano Allegri per la sfida tra Cremonese e Juventus.

L’argentino - rientrato nella giornata di ieri alla Continassa - ha rimediato un problema fisico che lo costringerà a stare fuori e non poter aiutare la squadra nella trasferta dello Zini.



A fermare Di Maria una contusione alla caviglia destra rimediata dopo un colpo in allenamento. Un problema che lo obbliga a fermarsi ai box e non poterci essere domani nella gara valida per il 16° turno di Serie A.

Quarto stop per Di Maria in questa stagione: da quando veste la maglia della Juventus, ovvero dalla scorsa estate, l’argentino ex PSG è stato ai box già 49 giorni, saltando 12 partite prima di quella di domani tra Serie A e Champions League.

Ora un altro infortunio che non consentirà ad Allegri di poterlo schierare domani a Cremona, nella sfida che apre il 2023. Una brutta notizia per il tecnico della Juventus, che sperava di contare sull’entusiasmo del ‘Fideo’ post successo ai Mondiali ma che dovrà attendere la partita contro l’Udinese per riaverlo a disposizione.

Oltre a Di Maria, a Cremona non ci saranno nemmeno Pogba, Bonucci, De Sciglio, Cuadrado, Vlahovic e Aké (convocato con la Juventus Next Gen), mentre figurano nella lista dei convocati di Allegri l'altro campione del mondo, Leandro Paredes, e Federico Chiesa.