L'attaccante francese ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra: non ci sarà contro il Bayern nell'andata degli ottavi.

Brutte notizie per il Paris Saint-Germain di Galtier. Il tecnico francese dovrà rinunciare a Kylian Mbappé nelle prossima gare della formazione parigina. L'attaccante classe 1998 si è fermato per infortunio in occasione della sfida in casa del Montpellier, vinta da Messi e compagni ieri sera col risultato di 3-1.

Dopo aver fallito due rigori di fila, entrambi neutralizzati dall'estremo difensore avversario Benjamin Lecomte, Mbappé ha dato forfait ed è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 20 minuti del primo tempo a causa di un problema fisico.

Il calciatore francese si è sottoposto nella giornata di oggi agli esami strumentali per approfondire la questione e capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.

Gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra: lo stop previsto è di circa tre settimane.

Kylian Mbappé non sarà a disposizione contro il Tolosa, il Monaco, il Lille e in occasione del 'Classique' contro il Marsiglia, ma soprattutto dovrà saltare la sfida d'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma il 14 febbraio al Parco dei Principi.

Una tegola per Galtier e per il suo PSG, che non potranno contare su una delle stelle in vista di un appuntamento cruciale della stagione della formazione parigina.