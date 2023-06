Il Milan alla ricerca di un attaccante: c’è anche Cabral nel mirino dei rossoneri

L’attaccante viola è stato protagonista di una buonissima seconda parte di stagione: sarebbe un elemento che già conosce la Serie A.

Approdato alla Fiorentina nel gennaio del 2022 per raccogliere la pesante eredità di Dusan Vlahovic, dopo un periodo di adattamento al calcio italiano che si è rivelato piuttosto lungo, nel corso della seconda parte di questa stagione Arthur Cabral ha fatto intravedere cose e numeri interessanti.

L’attaccante brasiliano, che nelle gerarchie iniziali partiva dietro Luka Jovic, si è fatto sempre più spazio fino a diventare il titolare al centro del tridente gigliato e fin qui, nel corso della sua annata, ha collezionato sedici reti, sette delle quali in campionato e altre sette in Conference League (è il capocannoniere della competizione).

Cabral insomma sembra oggi un giocatore molto diverso da quello visto nella seconda metà del 2022 e, a quanto pare, il suo nome è finito sul taccuino di alcuni club.

Secondo quanto appreso da GOAL Brasile, tra le società che stanno monitorando i progressi del centravanti ex Basilea c’è anche il Milan.

Il club meneghino non ha ancora formalizzato alcuna offerta, ma i rapporti con la Fiorentina sono ottimi e chissà che, in caso di cessione del giocatore, non possa venirsi a creare una corsia preferenziale.

Arthur Cabral conosce il calcio italiano e sarebbe quindi un elemento 'pronto all’uso’ e capace di far bene fin da subito in campionato.