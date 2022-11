Il gesto di protesta della Germania: "I diritti umani non sono negoziabili"

La Germania non ci sta ed esprime il proprio dissenso. Prima del fischio d'inizio del match d'esordio ai Mondiali in Qatar, contro il Giappone, i calciatori della nazionale teutonica si sono fatti immortalare con una mano a coprire la bocca nella tradizionale foto di rito.

Un messaggio chiaro, in riferimento alla fascia da capitano 'One Love' sui diritti umani negata al portiere Manuel Neuer.

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.



Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7