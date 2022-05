Il gesto di Mourinho: dopo il trionfo fa cinque con le dita

Dopo la finale di Tirana lo Special One ha ricordato a modo suo le coppe europee vinte con Porto, Inter, United e ora Roma.

Per qualcuno non era più così Special eppure Mourinho, al suo primo anno sulla panchina della Roma, è riuscito a riportare in Italia un trofeo europeo che mancava da dodici anni. Quando a vincere la Champions League era stata l'Inter guidata, guarda un po', sempre da Josè Mourinho.

Se in campionato forse la Roma, che ha comunque chiuso al sesto posto, avrebbe potuto fare qualcosa di più, in Conference League invece i giallorossi hanno ottenuto il massimo alzando finalmente al cielo una coppa. Cosa che da quelle parti non succedeva addirittura dal 2008.

Un'impresa storica che Mourinho ha festeggiato a modo suo mostrando al mondo la mano aperta e un bel cinque. Cinque come le finali europee vinte da allenatore su quattro panchine diverse.

Coppa UEFA e Champions League col Porto, Champions League con l'Inter nella stagione del Triplete nerazzurro, quindi l'Europa League col Manchester United e ora la Conference League in giallorosso che gli permette anche di diventare il primo allenatore ad aver vinto tre diverse competizioni UEFA. Mica male per chi non era più così tanto Special...