Il Fenerbahçe punta Dzeko: proposto un biennale all’attaccante dell’Inter

In scadenza di contratto con l’Inter, Edin Dzeko a 37 anni può ancora contare su diversi ammiratori. La sua priorità sarebbe comunque il rinnovo.

Edin Dzeko nel mirino del Fenerbahçe. A poco più di ventiquattro ore dalla sfida probabilmente più importante della sua carriera, stanno prendendo vigore le voci che vorrebbero nella Turchia la potenziale nuova tappa del suo lungo cammino da calciatore.

Secondo quanto riportato infatti da ‘Sky’, non solo ci sono già stati contatti tra le parti, ma al centravanti bosniaco è stato già proposto un contratto per le prossime due stagioni.

Dzeko, dal canto suo, è ovviamente totalmente concentrato sulla finale di Champions League che sabato sera vedrà la sua Inter impegnata proprio ad Istanbul contro il Manchester City e comunque la sua priorità è quella di continuare la sua avventura in nerazzurro.

Il contratto che lo lega al club meneghino scadrà il 30 giugno, ma qualora gli dovesse essere proposto in rinnovo rappresenterebbe la sua primissima opzione.

Dzeko, nonostante abbia già compiuto 37 anni, nel corso di questa stagione (in attesa della finale di Champions League) ha totalizzato 51 presenze con l’Inter in tutte le competizioni, mettendo a segno 14 goal (9 dei quali in campionato e 4 in Champions League).