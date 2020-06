Il Benevento ed i colpi da A: intesa vicina per Glik, contattato Schürrle

Dopo aver praticamente chiuso l'acquisto di Remy, il Benevento cerca di piazzare altri colpi per la Serie A e ha il "sì" in pugno di Kamil Glik.

Il Benevento nella serata di ieri ha raggiunto la matematica promozione in Serie A con la vittoria contro la Stabia. La squadra adesso verrà allestita da Vigorito all'altezza per la categoria.

E già un colpo è stato messo a segno, con Loic Remy atteso in città per le visite mediche. Ma il non si ferma qui e, come riportato da 'Sky Sport', sogna altri due colpi da .

Il primo è Kamil Glik. L'ex difensore del che gioca da quattro anni in , al . Il club giallorosso ha già trovato l'intesa con il difensore polacco, che vuole tornare in Serie A. Adesso si tratta con il club monegasco, il giocatore ha solo un altro anno ancora di contratto ed ha 32 anni.

Il secondo nome sulla lista del Benevento è quello di André Schürrle, che ha giocato in prestito allo quest'anno, convinvendo con gli ormai soliti problemi fisici. Di proprietà però è ancora del , fino al 2021. Il club campano sta cercando di farlo liberare ad una cifra modesta e sarebbe sicuramente un colpo molto stuzzicante.