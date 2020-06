Colpo del Benevento, Remy a parametro zero: atteso per le visite mediche

Il Benevento è vicinissimo all'accordo con Loic Remy, ex attaccante del Chelsea in scadenza con il Lille: pronto un contratto triennale.

In attesa di poter festeggiare la storica promozione in , il di Pippo Inzaghi ha già pronto il suo primo grande regalo a sorpresa proveniente dal mercato. La società campana ha infatti messo le mani su Loic Remy, ex attaccante del e in scadenza di contratto con il .

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'esperto attaccante 33enne arriverà dunque a parametro zero per rinforzare il reparto offensivo. Pronto un contratto triennale per il giocatore, che non rinnoverà il suo attuale accordo con il club francese.

Remy è atteso in queste ore in città per sostenere le visite mediche di rito: soltanto successivamente metterà nero su bianco la firma sul contratto per quello che sarà il primo grande colpo del Benevento in vista della Serie A.

Un buon bottino di 14 reti in 30 partite tra campionato e coppe nell'attuale stagione, uno anche in : nel curriculum del classe '87 anche 12 goal in 47 presenze con il Chelsea tra il 2014 e il 2016.