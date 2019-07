Icardi tra Napoli e Juventus: Giuntoli avrebbe incontrato Wanda Nara

La scorsa settimana il direttore sportivo del Napoli avrebbe incontrato Wanda Nara a Milano, ma Icardi preferisce la Juventus. Paratici in attesa.

Aurelio De Laurentiis solo qualche giorno fa aveva categoricamente escluso un incontro con Wanda Nara ma, secondo 'Il Corriere dello Sport', un sondaggio del per capire la situazione di Mauro Icardi ci sarebbe stato.

Allo stesso tavolo con la moglie-agente dell'ex capitano nerazzurro però non c'era il presidente del Napoli, bensì il direttore sportivo Giuntoli. L'obiettivo, più che iniziare una vera trattativa, era sondare la possibile apertura di Icardi al Napoli e i margini di manovra sui diritti d'immagine in un eventuale contratto.

L'incontro tra Giuntoli e Wanda Nara sarebbe avvenuto la scorsa settimana a Milano ma non avrebbe prodotto novità significative, anche perché Icardi in caso di addio all' continua a preferire la .

A d'altronde l'argentino potrebbe cercare finalmente di vincere e inoltre la vicinanza con Milano gli permetterebbe di non spostare la famiglia. Il tutto senza dimenticare la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo e di essere allenato da Sarri, tecnico che lo voleva fortemente già tre anni fa proprio a Napoli.

La sensazione insomma è che, se Icardi lascerà l'Inter, lo farà solo per indossare la maglia bianconera e Paratici lo sa bene. Ecco perché, ad oggi, la Juventus non si è ancora pubblicamente esposta nè tantomeno ha formulato offerte ufficiali ai nerazzurri.

L'intenzione di Paratici d'altronde è quella di sistemare prima almeno due tra Mandzukic, Higuain e Kean per poi presentarsi da Marotta negli ultimi giorni di mercato con un'offerta al ribasso di circa 35-40 milioni di euro.

Una stratregia attendista basata ovviamente sulla volontà del giocatore e sulla necessità da parte dell'Inter di cedere Icardi. Il Napoli, almeno per il momento, resta sullo sfondo.

L'argentino intanto ieri, dopo aver lasciato il ritiro dell'Inter e mentre i suoi compagni giocavano la prima amichevole stagionale, ha trascorso il pomeriggio con la famiglia sul Lago di Como mentre da domani riprenderà ad allenarsi da solo alla Pinetina. In attesa, magari, di una chiamata da Torino.