Icardi al Napoli, De Laurentiis: "Non ho intenzione di incontrare Wanda Nara"

Aurelio De Laurentiis diventa protagonista nel ritiro di Dimaro del , dove i giocatori hanno iniziato ad allenarsi agli ordini di Carlo Ancelotti. Il presidente del club partenopeo, da pochi giorni al seguito della squadra in Trentino, è tornato a parlare nuovamente dei temi di mercato più caldi.

Segui la Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Intervenuto su 'Kiss Kiss Napoli', De Laurentiis ha chiuso la porta a un possibile arrivo di Mauro Icardi, che secondo il presidente non rientrerebbe tra i bisogni della squadra. Ha anche afferrmato di non voler incontrare Wanda Nara.

"Wanda Nara l'ho incontrata tre anni fa e non ho nessuna intenzione di incontrarla di nuovo. Icardi non rientra nelle necessità del Napoli ".

Il patron del Napoli ha anche parlato di James Rodriguez, accostato al suo club da settimane: ha definito ingiuste le richieste del , club che ne detiene la proprietà il cartellino.

"Per James non vogliamo cedere alle richieste ingiuste del Real Madrid ".

Una battuta, De Laurentiis l'ha riservata anche a Elif Elmas, talento del Fenerbahçe che il Napoli sta trattando con insistenza. Il conduttore, Valter De Maggio, ha abbozzato una possibile formazione del Napoli senza il turco e il presidente ha risposto a modo suo.

"Ed Elmas dov'è? Se lo compro non gioco? Lo mando in Primavera? Ho setto 'se', però dovevate parlarne voi, e invece non mi dai nemmeno l'assist... Se arriverà la prossima settimana a Dimaro? Qui dobbiamo starci tre settimane...".