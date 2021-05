Icardi e Mbappé mandano il Monaco ko: Coppa di Francia al PSG

Il PSG ha messo in bacheca la sua quattordicesima Coppa di Francia battendo 2-0 il Monaco. Decisive le reti di Icardi e Mbappé.

In attesa di capire quale sarà l’epilogo di una Ligue 1 tiratissima fino all’ultimo minuto, il PSG, che in campionato vivrà gli ultimi 90’ da inseguitore, è riuscito mercoledì sera a mettere in bacheca il suo secondo trofeo stagionale.

La compagine parigina, dopo aver vinto la Supercoppa a gennaio imponendosi su Marsiglia, ha alzato al cielo anche la Coppa di Francia battendo in finale il Monaco.

Una vittoria secondo pronostico, quella ottenuta allo Stade de France, tuttavia non scontata visto che negli ultimi due scontri diretti erano stati i monegaschi ad imporsi (3-2 e 20 sempre in campionato).

Il PSG, che come spesso gli è capitato nel corso della stagione ha dovuto fare i conti con diverse assenze, ha vinto 2-0 grazie alle reti di Icardi al 19’ e di Mbappé che ha chiuso i conti all’81’.

Per i parigini si tratta della seconda Coppa di Francia messa in bacheca consecutivamente (la sesta negli ultimi setta anni), la quattordicesima in assoluto.

Gli uomini di Pochettino ora potranno concentrarsi sull’ultimo obiettivo stagionale, quello che nel corso dei mesi è incredibilmente diventato il più difficile da raggiungere. Quando manca un solo turno alla fine della Ligue 1, la classifica recita: Lilla 80 e PSG 79.

Per laurearsi ancora campioni di Francia, Mbappé e compagni dovranno quindi imporsi domenica sul campo del Brest e sperare che il Lilla non faccia contemporaneamente lo stesso sul campo dell’Angers.