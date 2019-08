Icardi alla Juventus, la cessione di Mandzukic al Barcellona è la chiave

Il possibile addio di Mandzukic, assieme a quello di Dybala, può scatenare l'assalto della Juventus per Icardi. L'argentino rifiuta il Napoli.

Da Emre Can a Ivan Rakitic, dal giovane Juan Miranda a... Mario Mandzukic. Già, anche il croato. Pure lui inserito nelle discussioni di mercato che e stanno portando avanti da giorni, con l'obiettivo di concludere un affare che possa essere soddisfacente per entrambe.

Mandzukic al Barcellona piace, pur essendo apparentemente poco adatto al tiki taka catalano. E una sua partenza piacerebbe pure a Fabio Paratici, che non è riuscito a chiudere con il prima della chiusura del mercato inglese e ora ci sta riprovando. Con un obiettivo chiaro, secondo 'Tuttosport': liberare un posto in attacco per l'arrivo di Mauro Icardi.

La Juventus non ha mai aperto pubblicamente alla possibilità di strappare il centravanti argentino all' , ma l'interesse esiste da tempo. E quella maglia numero 9 ancora vacante, e non consegnata alle spalle possenti di Higuain, fa venire più di un pensiero.

Mandzukic come chiave per arrivare a Icardi, dunque, anche se per vie trasversali. Così come sarà fondamentale un'eventuale partenza di Paulo Dybala in direzione . Mentre è quasi certo che Maurito non approderà al Napoli, deciso com'è a lasciar scorrere l'ultimatum proposto da De Laurentiis, in scadenza proprio oggi, senza cedere al pressing partenopeo. A tutto vantaggio della Juventus.

Prossimi giorni decisivi, dunque. Con uno scenario che pare scontato: o Icardi va alla Juventus, oppure resta all'Inter. Con i bianconeri solleticati dall'idea di portarlo a a un prezzo favorevole, approfittando della surreale situazione vissuta negli ultimi mesi dall'attaccante. Dipende molto da Mandzukic.