Icardi al Napoli non si fa: l'argentino va verso il 'no' agli azzurri

Scade oggi l'ultimatum posto da De Laurentiis per convincere Icardi a firmare per il Napoli: l'argentino verso il 'no', vuole la Juventus.

La si è chiamata fuori rinnovando il contratto a Edin Dzeko e ora anche il pare a un passo dal dire addio al sogno di portare Mauro Icardi al San Paolo. Scade infatti oggi l'ultimatum che Aurelio De Laurentiis aveva posto all'argentino per accettare l'offerta partenopean (65 milioni all' e un quinquennale da 7,5 al giocatore), con l'attaccante nerazzurro pronto a dire 'no, grazie'.

Icardi è infatti sempre in attesa di una chiamata dalla , come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', e per questo motivo l'ex capitano dell'Inter non se la sente di impegnarsi con il Napoli a meno di due settimane dalla fine del mercato.

Disposto a lasciare Milano solamente per al momento, Icardi è così intenzionato a lasciar scadere l'ultimatum partenopeo senza dare una risposta affermativa al Napoli, il quale potrebbe però decidere comunque di temporeggiare ancora in attesa di nuovi sviluppi.

Ad oggi la Juventus infatti non ha posti in rosa per l'argentino, visti i tanti esuberi da piazzare prima di investire nuovo capitale su un altro acquisto. Se Mandzukic non partirà, pare allora difficile che Icardi possa arrivare in bianconero, anche se a Torino nessuno è ancora proprietario della maglia numero 9.

Una situazione che rende l'attaccante nerazzurro una sorta di prigioniero in casa Inter, come titolato dal 'Corriere dello Sport'. Il club meneghino di Icardi si vuole infatti liberare a titolo definitivo e per questo motivo al momento la strada della cessione è l'unica presa in considerazione dalla società.

Una fase di stallo che ormai va avanti da mesi e che ora rischia di protrarsi fino al termine del mercato, andando così a creare una situazione finale che potrebbe danneggiare sia il club che il giocatore.

Qualora l'attaccante dovesse veder sfumare anche la pista che porta alla Juventus, dopo aver dato il suo 'no' al Napoli, l'Inter potrebbe allora ritrovarsi nuovamente in rosa un Icardi sempre più separato in casa. Proprio lo scenario che Antonio Conte vuole evitare a tutti i costi.