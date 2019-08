Mandzukic al Barcellona? I catalani pensano seriamente al croato

Non solo il possibile scambio Emre Can-Rakitic: Juventus e Barcellona parlano anche di Mario Mandzukic, che potrebbe approdare in Liga.

Fino ad oggi non hanno concluso alcun affare, ma e continuano a parlarsi, a sondarsi a vicenda, a porre le basi per un possibile accordo. Anzi, più di uno. Perché sul tavolo ci sono i nomi di Emre Can, Ivan Rakitic e... pure Mario Mandzukic.

Il possibile scambio tra Rakitic ed Emre Can è venuto alla luce ieri. Juventus e Barcellona pensano alla possibilità di valutare entrambi i giocatori dai 30 ai 40 milioni, in modo da poter mettere a bilancio una corposa - almeno dal punto di vista bianconero - plusvalenza. E oggi, secondo 'Tuttosport', si riaggiorneranno per capire se possano esserci le basi per portare l'operazione a uno step successivo.

Nelle discussioni in atto tra Juventus e Barcellona, però, ecco insinuarsi un altro nome: quello di Mario Mandzukic, rimasto a dopo il mancato approdo al ma, a 12 giorni dalla conclusione del mercato estivo, per nulla sicuro di proseguire la propria avventura bianconera.

Il Barcellona sta pensando proprio a lui per mettere parzialmente una toppa alla serie di infortuni che ha colpito l'attacco di Valverde: prima Messi, poi Suarez, quindi Dembélé. Un interesse che potrebbe trovare strada fertile, appunto, nella nuova situazione di Mandzukic, divenuto tutt'altro che intoccabile dopo l'addio di Massimiliano Allegri e l'arrivo a Torino di Maurizio Sarri.

L'ultimo nome - non in ordine di tempo, comunque - al centro dei discorsi tra Juventus e Barcellona è quello del canterano Juan Miranda, terzino sinistro che potrebbe colmare il vuoto lasciato dalla cessione di Luca Pellegrini al . La trattativa per il mancino va avanti da tempo: si può fare.