Icardi ancora out: non convocato per Inter-Rapid Vienna

Il rientro di Mauro Icardi è nuovamente posticipato: il suo nome non compare nella lista dei convocati dell'Inter per la gara col Rapid.

Com'era facilmente immaginabile, il rientro di Mauro Icardi è nuovamente posticipato. Niente Rapid Vienna per il centravanti argentino, che non è stato inserito dall'Inter nella lista dei convocati diramata in serata per la sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League.

Non sta ancora vedendo la luce, dunque, la vicenda che va avanti ormai da una settimana: la fascia di capitano tolta e piazzata sul braccio di Samir Handanovic, l'auto-esclusione dall'andata contro lo stesso Rapid, gli esami per presunti problemi a un ginocchio in realtà minimizzati dall'Inter nel pomeriggio. Una cornice che fa da contorno al quadro di un rinnovo ancora lontano.

Anche domani sera (calcio d'inizio alle 21), a prendersi sulle spalle l'attacco dell'Inter sarà dunque Lautaro Martinez. Decisivo a Parma e decisivo anche a Vienna, con un calcio di rigore che ha permesso di dimenticare, almeno per 90 minuti, l'assenza di Icardi.

Il rientro di quest'ultimo potrebbe avvenire a partire dai prossimi impegni, a patto che le parti si vengano incontro per provare a risolvere una situazione spinosissima. Per il momento, l'Inter va avanti senza Icardi. Sia nel percorso del campionato che in quello dell'Europa League.