Ibrahimovic si propone all'Inter: i nerazzurri prendono tempo

Secondo 'Il Giornale', Mino Raiola ha parlato con l'Inter per proporre Zlatan Ibrahimovic. L'Inter non ha detto no e riflette sul possibile acquisto.

Zlatan Ibrahimovic a gennaio sarà libero di trasferirsi a parametro zero da qualsiasi parte, in piena autonomia, una volta che sarà terminata contrattualmente la sua avventura con i Los Angeles Galaxy. Molti lo vorrebbero in e lui stesso non ha mai negato, tutto il contrario, di voler tentare una nuova esperienza in dopo qualche anno.

C'è stato qualche abboccamento del ma, soprattutto dopo l'infortunio di Alexis Sanchez, il giocatore svedese è stato accostato all', che in questo momento fa i conti con una coperta molto corta in attacco.

Secondo quanto riportato da 'Il Giornale', circa tre settimane fa Mino Raiola, procuratore dello svedese, ha bussato alla porta dell'Inter, proponendo Ibrahimovic. I nerazzurri non hanno chiuso le porte del tutto, nonostante le parole di Marotta prima della sfida contro il Sassuolo.

Il discorso dunque resta aperto e i contatti proseguono. L'ego del campione si quantifica in una richiesta di 2 anni e mezzo di contratto, la logica interista si ferma con uno e mezzo e poi si vede. Per lo stipendio si parte dagli oltre 6 milioni che lo svedese guadagna attualmente negli .

Non è partita ancora nessuna trattativa, ma Ibrahimovic è pronto a giocare in Serie A e due giorni fa lo ha anche espresso chiaramente.