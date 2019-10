Inter, Marotta chiude a Ibrahimovic: "L'assetto offensivo rimarrà lo stesso"

Marotta smorza le voci di un ritorno di Ibrahimovic all'Inter: "Tra due mesi tornerà Sanchez e non cambierà nulla nell'assetto".

Metti un contratto in scadenza a dicembre e una voglia matta di tornare in dove ha lasciato il cuore: Zlatan Ibrahimovic non ha fatto mistero di voler ancora continuare una carriera di successi, magari nel Belpaese che tante gioie e soddisfazioni gli ha regalato nel corso degli anni.

Lo svedese ha affermato di voler puntare al massimo obiettivo, ossia lo Scudetto: per farlo dovrebbe convincere una delle big nostrane a tesserarlo, e in questo novero di squadre, non può non figurare l' .

I nerazzurri sono reduci dalla tegola Sanchez che ne avrà almeno fino a gennaio dopo aver rimediato la lussazione del tendine peroneo della caviglia sinistra e, proprio il ko del cileno, aveva fatto nascere l'ipotesi di un clamoroso ritorno in nerazzurro di 'Ibracadabra'.

A smorzare gli entusiasmi ci ha pensato Giuseppe Marotta, intervenuto ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio di -Inter.

"La rosa abbiamo voluto disegnarla così. Nel mercato di gennaio i giocatori forti non sono disponibili ai trasferimenti. Ibrahimovic? Così siamo competitivi, chiaro che senza l'infortunio di Sanchez saremmo stati più felici. Credo che nel giro di due mesi tornerà in campo e l'assetto offensivo resterà invariato".

A meno di cambiamenti, dunque, Ibrahimovic non vestirà di nuovo la maglia dell'Inter: ma il calciomercato, come ben sappiamo, sa regalarci colpi di scena incredibili.