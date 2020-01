Ibrahimovic al Milan: vestirà la maglia numero 21

Il Milan ha svelato il numero di maglia di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese indosserà la 21.

Zlatan Ibrahimovic con la numero 21. Il svela la scelta dello svedese, che indosserà una maglia 'inusuale' nella seconda avventura in rossonero.

L'annuncio arriva via Twitter direttamente dal Diavolo, che con un video svela come l'attaccante si presenterà nuovamente in . Con la 21 sulle spalle.

Ibra, nella precedente esperienza milanista, aveva vestito la numero 11 che però oggi è occupata da Fabio Borini. Quest'ultimo è in odor di cessione, ma Zlatan ha deciso di cambiare.