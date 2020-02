Ibrahimovic dopo il derby: "Nel primo tempo non ho visto un'Inter da secondo posto"

Il cade sotto i colpi dell', facendosi rimontare il doppio vantaggio ed uscendo con le ossa rotte dal derby. Eppure, al 45', Zlatan Ibrahimovic aveva trascinato i rossoneri con un goal e un assist.

Ecco perchè, a 'Sky' nel dopogara, il fuoriclasse svedese fatica a capacitarsi del black-out avuto dal Diavolo cui ha fatto seguito la riscossa dei cugini.

"Abbiamo seguito tutto ciò che abbiamo fatto in settimana, poi dopo i due goal abbiamo perso fiducia e abbiamo smesso di giocare. Quando perdi è difficile, soprattutto in un derby così: giovedì c'è la prossima partita, ora recuperiamo bene".

Al Milan il compito di rialzarsi e ritrovare fiducia, ma nel frattempo Ibra indica ciò che è mancato e non lesina un giudizio sulla sua ex squadra.

"In partite così serve esperienza, quando sei sul 2-0 devi gestire, soprattutto contro una squadra come l'Inter. Però nel primo tempo non l'ho vista da secondo posto, anche se nella ripresa ha dimostrato di esserlo".