Ibrahimovic in goal nel derby: bacio ironico verso la Nord

Zlatan Ibrahimovic firma lo 0-2 del Milan nel derby: lo svedese esulta in modo provocatorio mandando baci alla Curva dell'Inter.

Zlatan Ibrahimovic leader indiscusso del . Suo il goal con cui il Diavolo raddoppia nel derby contro l' , con tanto di esultanza provocatoria sotto la Curva Nord.

Lo svedese firma il momentaneo 0-2 inzuccando a due passi di Padelli, proprio sotto lo spicchio di San Siro con cui si lasciò in maniera polemica. E polemico è il modo in cui Ibra festeggia la rete, mandando baci verso il cuore del tifo nerazzurro.

Per Ibrahimovic la notte - prima della rimonta dei cugini - era stata 'dolcissima', con l'assist (prendendo l'ascensore) di testa per il vantaggio di Rebic e l'incornata vincente che era valsa il bis. Inter-Milan se l'era presa Zlatan, poi la riscossa dell'Inter.

Dopo le noie muscolari e l'influenza, il fuoriclasse scandinavo è stato recuperato in tempo utile per il derby e lanciato titolare da Pioli supportato da Calhanoglu con Rebic largo a sinistra in un 4-4-1-1.