Ibrahimovic ancora al Milan? Messaggio a Maldini: "Se vuole, ci siamo"

Lo svedese ha parlato con entusiasmo dei rossoneri: "Quando passo un giorno senza loro è come uno senza i miei figli".

E' stato tra i protagonisti assoluti del Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic. Mattatore sul palco dell'Ariston, ora allo svedese non resta che attendere il ritorno in campo. Infortunatosi prima della gara contro l'Udinese, l'ex Los Angeles Galaxy è rimasto fermo anche per quella contro il Verona.

Ibrahimovic salterà anche gara di Europa League contro il suo vecchio Manchester United, deciso a recuperare al meglio per le prossime gare di campionato e per il ritorno degli ottavi di finale contro i Red Devils. Decisivo fin qui per il Milan, potrebbe continuare col Diavolo anche nel 2021/2022.

L'attaccante di Pioli ha parlato di tale possibilità a Che tempo che fa, sulla Rai

"Se rimango al Milan? Vediamo, dipende da Maldini. Se lui vuole, ci siamo".

Il futuro di Ibrahimovic si deciderà nelle prossime settimane, ma lui è ben consapevole di cosa significhi per la squadra rossonera:

"Al Milan ho tante responsabilità, e mi sento un leader. Questa squadra è l’unica squadra dove mi sono emozionato, voglio dare tanto e insegnare tanto per essere una guida, perché quando mi guardano si aspettano qualcosa da me".

Ibrahimovic ha sofferto l'assenza contro il Verona:

"Volevo esserci, perché mi sento troppo dentro e mi è mancata troppo la squadra. Dante il Festival parlavo spesso con Pioli e Maldini. Quando passo un giorno senza di loro è come uno senza i miei figli".

Qualche parola anche sul vantaggio dell'Inter in campionato:

"Ci sono ancora tante partite tutto è possibile. Loro hanno solo una gara a settimane e ha più tempo per recuperare. Il mio lavoro è vincere trofei, e sono venuto al Milan per vincere".

Parola al campo.