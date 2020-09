I risultati in Bundesliga - Vincono Hertha, Friburgo e Hoffenheim

Il Bayern Monaco apre stra-vincendo contro lo Schalke. Nelle prime partite di domenica, buone prove per Hertha, Friburgo e Hoffenheim.

Il apre vincendo la 2020/2021, con un punteggio schiacciante contro lo : 8-0. A segno anche il nuovo acquisto Sané ed il giovanissimo Musiala.

Nel pomeriggio di domenica, orario centrale della giornata, spicca soprattutto la prova di forza dell' , che va a vincere 4-1 sul campo del . Tante vittorie in trasferta, come quelle del sul campo dello , dell' sullo Stoccarda e dell' in casa del Colonia.

Pareggia invece per uno a uno l' , con il goal da annotare di André Silva, riscattato recentemente dal . Grante attesa per la sfida tra e Borussia M'Gladbach.

Altre squadre

BUNDESLIGA, 1ª GIORNATA

BAYERN-SCHALKE 8-0 - Clicca qui per il report della partita

STOCCARDA-FRIGURGO 2-3 [8' Petersen (F), 26' Sallai (F), 48' Grifo (F), 72' Kalajdzic (S), 81' Fundu (S)]

EINTRACHT-ARMINIA BIELEFELD 1-1 [51' Soukou (A), 62' André Silva (E)]

UNION BERLINO-AUGSBURG 1-3 [41' Vargas (A), 75' Buelter (U), 82' Gregoritsch (A), 90' Hahn (A)]

WERDER BREMA-HERTHA BERLINO 1-4 [42' Pekarik (H), 45' Lukebakio (H), 62' Cunha (H), 69' Selke (W), 90' Cordoba (H)]

COLONIA-HOFFENHEIM 2-3 [4', 45', 90' Kramaric (H), 22' Andersson (C), 87' Drexler (C)]

BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA M'GLADBACH (Sabato alle 18.30)

L'articolo prosegue qui sotto

LIPSIA-MAINZ (Domenica 15.30)

WOLFSBURG-LEVERKUSEN (Domenica alle 18)