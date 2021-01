I migliori colpi del calciomercato di gennaio

Come in estate, Goal e Moneyfarm analizzano i trasferimenti più importanti di questa sessione di calciomercato ed il loro impatto economico.

Parte la rubrica curata da Goal e Moneyfarm sui più importanti colpi di mercato della sessione invernale in . In particolare verrà analizzato l’impatto economico che i nuovi acquisti avranno sui conti dei club in questo delicato momento a livello mondiale e le prospettive degli stessi acquisti in chiave futura.

MARIO MANDZUKIC AL MILAN

Il primo grande colpo del calciomercato di gennaio in lo mette a segno il , che riporta Mario Mandzukic in Italia. L'attaccante croato, non più giovanissimo e svincolato ormai da parecchi mesi, è l'usato sicuro scelto dai rossoneri per provare a vincere lo Scudetto.

Mandzukic, 34 anni compiuti lo scorso maggio, arriva al Milan a costo zero e firma un contratto di sei mesi, con opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2022.

Mario Mandžukić: colpo tattico – score 3.5 Ottimo colpo del Milan che cerca di ripetere il successo dell’operazione Ibra portandosi a casa, a parametro zero, un attaccante esperto che nella sua carriera ha dimostrato di essere decisivo e saper fare la differenza nelle squadre vincenti. Il Moneyfarm Score gli attribuisce un voto alto (3,5) proprio per i termini vantaggiosi dell'affare: contratto semestrale fino al 30 giugno 2021 a 1,8 milioni di euro, con opzione per il rinnovo automatico in caso di qualificazione alla . Certo l’età (34 anni compiuti a maggio) e praticamente un anno fuori dal calcio che conta pongono qualche dubbio. Ma il costo limitato dell’investimento e le sue statistiche in Serie A come la Goal Partecipation (0,4) il numero di assist, l’xG elevati e oltre il 60% di big chance conversions sono gli indicatori che incidono di più sulle performance e che potrebbero renderlo decisivo nel gioco offensivo. A queste cifre il rischio economico in caso di un eventuale flop è quantomeno limitato e per questo il Moneyfarm Score (che da una valutazione dell’investimento piuttosto che del profilo del giocatore in assoluto) è relativamente alto. Si configura quindi come un colpo tattico per Pioli che spera di avere da Mandzukic i goal decisivi per la volata Scudetto.

Un acquisto di assoluta esperienza, con alle spalle due anni al , uno all' e ben quattro alla , con cui ha vinto quattro Scudetti consecutivi dal 2015 al 2019. Poi l'addio ed il trasferimento a Dubai, dove le cose non sono andate benissimo.

Durante la sua lunga avventura in bianconero Mandzukic ha dimostrato di sapersi adattare alle esigenze della squadra, trasformandosi in esterno per lasciare spazio a Higuain al centro dell'attacco. Un ruolo che adesso potrebbe tornare utile a Pioli.

Mandzukic al Milan sarà infatti la prima alternativa a Ibrahimovic, ma i due potrebbero coesistere nel 4-2-3-1 del tecnico rossonero con il croato largo sulla fascia pronto ad aprire gli spazi per gli inserimenti dei compagni.

*** “il valore dell’indice Moneyfarm si basa su un algortimo che permette la valutazione del rischio/rendimento dei trasferimenti dei giocatori. L’algoritmo e’ stato calibrato sui colpi di mercato della scorsa estate e utilizza una serie di dati anagrafici, sulla carriera e sulle prestazioni dei singoli calciatori per stimarne il valore. L’indice viene poi parametrato considerando anche col costo del cartellino e l’ ingaggio per offrire una valutazione piú completa del trasferimento.”

