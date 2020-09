Vidal all'Inter, Conte ritrova il suo Guerriero: un colpo da Scudetto

Goal e Moneyfarm analizzano il trasferimento di Vidal dal Barcellona all'Inter: grande esperienza, ottime statistiche e costo quasi zero.

Goal e Moneyfarm analizzano le più importanti operazioni di questa sessione di calciomercato ed il loro possibile impatto economico. Partiamo col trasferimento di Vidal dal all' .

"Se dovessi andare in guerra, lo porterei sempre con me". Basta questa frase, pronunciata qualche anno fa, per spiegare perché Conte abbia fortissimamente voluto Arturo Vidal all'Inter.

Altre squadre

*** "L’indice Moneyfarm si basa su un algoritmo che permette di stimare il valore di ogni calciatore e confrontarlo alle condizioni economiche dello scambio e del contratto, così da offrire una lettura più scientifica dei colpi di mercato di questa stagione 2020/2021.” Scopri di più

* bonus

Punteggio 4.0

4.0 Ottimo colpo dell’Inter che riesce a portare a casa ad un prezzo simbolico (1 milione di € in bonus) un calciatore inseguito da due anni e uno dei pallini dell’allenatore. L’algoritmo, nonostante l’età avanzata, premia la grande esperienza internazionale, l’elevato numero di trofei vinti (8 campionati europei maggiori vinti + tre titoli in Chile) e le ottime statistiche sia in fase difensiva, sia in zona goal (con un tasso di partecipazione all’azione altissimo) di Vidal. Il giocatore, proveniente da una squadra di prima fascia - parametro premiato dall’algoritmo - ha disputato 33 presenze nella nell’ultima stagione andando a segno ben otto volte. Prendere un giocatore con 72 presenze in con 14 goal e 115 presenze nella nazionale cilena (17esimo nel ranking con due coppe America vinte schierando Vidal in campo) a "quasi" parametro zero è sicuramente un ottimo colpo. Da qui il Moneyfarm Score elevato.

I due si sono conosciuti nell'estate 2011 quando Conte si era appena seduto sulla panchina della , reduce dalle promozioni con Bari e Siena ma anche dalla sfortunata parentesi in alla guida dell' , mentre Vidal era una giovane promessa appena sbarcata in dopo quattro stagioni in col .

Vidal inizialmente parte dalle retrovie nel 4-2-4 di Conte ma il tecnico si accorge subito di avere davanti un potenziale top player e gli trova presto spazio in squadra passando prima al 4-3-3 e poi al 3-5-2, modulo in cui le caratteristiche del cileno si esaltano.

Grinta, ma anche tecnica, visione di gioco e soprattutto perfetti tempi di inserimento che permettono a Vidal di essere il capocannoniere della Juventus nel 2012/13 siglando addirittura 15 goal tra campionato e coppe. Juventus di cui è pure il rigorista. Esattamente l'uomo che secondo Conte manca alla sua Inter per spiccare definitivamente il volo e contendere lo Scudetto alla stessa Juventus.

Tanto che il tecnico già a gennaio aveva chiesto insistentemente a Marotta di portare Vidal all'Inter, ottenendo però Eriksen, giocatore più dotato tecnicamente rispetto al cileno ma meno affine al suo calcio. Ora finalmente Conte e Vidal si ritroveranno insieme ad Appiano Gentile e sicuramente il cileno, a differenza del danese, diventerà subito un titolare inamovibile della nuova Inter. Conte ritrova il suo Guerriero.

Vai a segno con i tuoi investimenti. Scopri la consulenza Moneyfarm

Moneyfarm è una società di Gestione del risparmio scelta da oltre 40.000 investitori in Europa. Grazie al suo sistema innovativo e altamente tecnologico è stata nominata miglior consulente finanziario indipendente in Italia per cinque anni consecutivi.