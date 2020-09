Hakimi all'Inter: Conte mette la freccia

Goal e Moneyfarm analizzano il trasferimento di Hakimi all'Inter: gioventù, tecnica e velocità. Un investimento importante ma a lungo termine.

Goal e Moneyfarm analizzano le più importanti operazioni di questa sessione di calciomercato ed il loro possibile impatto economico. E' il turno del trasferimento di Hakimi dal all' .

L'esterno marocchino, classe 1998, è reduce da un paio di ottime stagioni in dove ha giocato col . Al termine del prestito biennale però ecco il momentaneo rientro alla casa Blanca prima della cessione, stavolta a titolo definitivo, in nerazzurro.

*** "L’indice Moneyfarm si basa su un algoritmo che permette di stimare il valore di ogni calciatore e confrontarlo alle condizioni economiche dello scambio e del contratto, così da offrire una lettura più scientifica dei colpi di mercato di questa stagione 2020/2021.” Scopri di più

Dopo un lungo corteggiamento avvenuto nel massimo riserbo, a luglio l’Inter ha ufficializzato l'affare Hakimi. I nerazzurri hanno fatto per lui l'investimento più importante di questa sessione di calciomercato versando 40 milioni di euro al Real Madrid più 5 di ingaggio quinquennale, pur di portarlo a Milano. Un esborso considerevole che incide negativamente sul Moneyfarm score, ma che viene compensato dall’alto potenziale del terzino marocchino per il quale la stima è del +15% di aumento del valore annuo. Si tratta sicuramente di un colpo strategico di un calciatore con un potenziale di prima fascia preso in età giovane (21 anni) a un prezzo in linea con il “fair value” stimato dal modello in circa 43 milioni. Nel punteggio incidono inoltre le ottime performance dell'ultima stagione, in cui ha dato prova delle proprie abilità con 9 reti e 10 assist in 45 presenze. A ciò si sommano qualità come la tecnica di passaggio (con percentuali di riuscita , controllo palla e velocità (il suo scatto contro il ha toccato i 36.20 km/h) che ne fanno l'uomo perfetto per il 3-5-2 di Conte. Il giocatore nonostante la giovane età vanta un'esperienza internazionale già importante con 15 presenze in Champions (4 goal) e una vittoria nella massima competizione continentale, seppur non da titolare. Il potenziale, i numeri e il prezzo in linea con il valore attuale rendono questo colpo uno de più interessanti di questa sessione di mercato.

Hakimi viene notato dagli scout del Real quando è ancora solo un bambino e gioca in attacco fino ai 14 anni. A cambiargli ruolo sarà Zinedine Zidane, che nel 2017 decide di puntare su di lui per sostituire l'infortunato Carvajal sulla fascia destra.

Arrivano così il debutto in e la prima rete in . Nell'estate 2018 però a Madrid preferiscono mandare Hakimi a fare esperienza altrove. A puntare su di lui è il .

La prima stagione in giallonero è positiva, ma la consacrazione arriva nel 2019/20: 45 presenze, 9 goal e 10 assist. L'Inter lo nota nel doppio confronto di Champions League quando Hakimi sarà decisivo nella rimonta da 0-2 a 3-2 realizzando addirittura una doppietta.

Devastante sia a destra che a sinistra, grazie a un'innata velocità di base ed una tecnica decisamente sopra la media, Hakimi sembra l'uomo perfetto per il 3-5-2 di Conte. Un netto upgrade rispetto a Candreva, spesso titolare nella scorsa stagione.

Ecco perché l'Inter, dopo un lungo corteggiamento top secret, decide di fare proprio per lui l'investimento più importante di questa sessione di calciomercato versando ben 40 milioni di euro più bonus al Real Madrid pur di portarlo a Milano.

22 anni ancora da compiere, maglia nerazzurra numero 2 sulle spalle, Hakimi come spiegato da Conte avrà bisogno di un po' di tempo per perfezionare la fase difensiva. Già contro la però il suo ingresso in campo ha notevolmente aumentato l'indice di pericolosità dell'Inter nella metà campo avversaria. Solo un assaggio, probabilmente, di quello che sarà nei prossimi anni.

Hakimi infatti ha firmato con l'Inter un contratto fino al 2025 da 5 milioni di euro netti a stagione. Ulteriore segnale di come quello dell'Inter sia un colpo a lungo termine per tornare presto a vincere in e competere anche in Europa ai più alti livelli. Conte, adesso, può davvero mettere la freccia.

