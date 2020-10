I convocati della Juventus per lo Spezia: Chiellini assente, Ronaldo c'è

Come preannunciato da Pirlo, Ronaldo parte con la squadra per La Spezia. Assente dall'elenco dei convocati de Ligt, ma anche Chiellini.

Come preannunciato da Pirlo in conferenza stampa, Cristiano Ronaldo è stato convocato per la gara di domani pomeriggio in casa dello . Assente invece de Ligt, sempre come annunciato da Pirlo in conferenza,

Ma l'assenza più importante riguarda forse Giorgio Chiellini, che pur aveva cominciato questa settimana ad allenarsi con il resto della squadra. Evidentemente Pirlo non vuole correre rischi con un rientro affrettato e vuole recuperare Chiellini una volta per tutte.

A questo punto, però, la notizia più felice riguarda il recupero di Cristiano Ronaldo, pronto a subentrare dalla panchina ad uno degli attaccanti titolari: Morata, Dybala o Kulusevski, che comunque si giocano ancora qualche maglia in attacco.

Coperta corta in difesa, con anche Bonucci che arriva da un periodo di stress fisico notevole.

