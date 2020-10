Hofmann punge l'Inter: "Il grosso del suo gioco è dare palla a Lukaku"

Jonas Hofmann non risparmia una stoccata all'Inter: "Gioca quasi sempre su Lukaku che tiene palla e fa alzare la squadra. Punto meritato".

Ha rischiato di far malissimo all' con un goal arrivato nel finale che avrebbe potuto regalare la vittoria, se solo Lukaku non avesse trovato la zampata utile per agguantare il pari al 90': Jonas Hofmann può comunque ritenersi soddisfatto della sua prova in quel di San Siro.

Il centrocampista tedesco è sfuggito a Vidal per poi infilare Handanovic con un rasoterra beffardo passato sotto alle gambe del portiere sloveno: rete convalidata dopo una lunga verifica in sala VAR che ha tenuto col fiato sospeso entrambe le squadre.

Intervistato dai canali ufficiali del Moenchengladbach, Hofmann non ha risparmiato una frecciatina all'Inter e al suo stile di gioco, a suo dire troppo 'Lukaku-centrico'.

"La tattica principale dell'Inter è stata quella di giocare su Lukaku, che ha tenuto il pallone permettendo alla squadra di alzarsi. E' stato difficile marcarlo, ma penso che alla fine i nostri difensori abbiano fatto un buon lavoro. Abbiamo meritato di portarci a casa questo punto".

Nella seconda giornata della fase a gironi di l'Inter sarà di scena in trasferta contro lo Donetsk, mentre il Borussia Moenchengladbach ospiterà un ferito nell'orgoglio dopo il clamoroso ko interno con la formazione ucraina.