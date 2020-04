I tifosi del River Plate sognano: chat di Higuain con i giovani del club

Niente di concreto sul ritorno in Argentina, ma i consigli dati dall'argentino in una chiamata privata con i giovani della società moltiplica le voci.

L'ultima apparizione pubblica di Gonzalo Higuain era stata allo Stadium, nel Derby d' a porte chiuse contro l' . Poi lo stop per pandemia di coronavirus e il ritorno in per stare con la propria famiglia in quarantena, alla pari di metà popolazione mondiale. Ora l'attaccante di Madama torna in video, per un chat... con il River Plate.

Si parla da diverse settimane di un possibile ritorno di Higuain al River Plate nel 2020, anche se a più riprese è stato escluso un approdo in biancorosso nei prossimi mesi, prima della naturale scadenza del contratto. Improbabile, ma intanto il Pipita fa sognare i tifosi dei Millonarios.

Higuain ha infatti tenuto una lezione online per i giovani giocatori del River Plate dai 12 ai 21 anni, in cui ha risposto alle domande personali, ma sopratutto a quelle di natura tattica. L'ex ha inoltre dato diversi consigli ai colleghi, che sperano di poter arrivare a grandi livelli come ha fatto il connazionale.

Tra i suggerimenti di Higuain ai ragazzi, quello di evitare di guardare solamente ad un ruolo fisso a questa età ma "di aprirsi a più possibilità". Essenziale, visto che diversi di loro potrebbero scoprire un diverso punto del campo con cui provare a diventare dei campioni.

La chat con il River Plate è stato un modo per tornare al passato, lasciato per il tredici anni, ma anche l'esplosione di nuove voci riguardo ad un ritorno a Buenos Aires appena sarà possibile. Per ora nulla di concreto, anche se la Juventus valuterà con attenzione il futuro di Higuain.

Un ritorno al River Plate appare per ora impossibile, come dichiarato dal padre a Goal: anche se, dopo la naturale scadenza del contratto e un ulteriore anno con la Juventus, rivedere Higuain chiudere in Argentina potrebbe non essere così fuori dal mondo.