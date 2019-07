Higuain alla Roma, accordo con la Juventus ma il Pipita non apre

Juventus e Roma avrebbero già raggiunto l'accordo per il trasferimento di Higuain ma ora c'è da convincere il Pipita che vuole restare a Torino.

L'accordo tra e , secondo 'Il Corriere dello Sport', sarebbe già stato raggiunto ma per il trasferimento di Gonzalo Higuain nella Capitale manca un dettaglio fondamentale: la volontà del diretto interessato.

Higuain infatti, nonostante la telefonata di Fonseca e le parole al miele di Petrachi che vede in lui un nuovo Batistuta, non apre alla Roma e sogna ancora di convincere Sarri a puntare su di lui.

Tanto che il fratello Nicolas, come riporta 'Tuttosport', in questi giorni starebbe aiutando Gonzalo a finire il trasloco da Londra a dove Higuain ha tutta l'intenzione di rimanere.

L'argentino però, ormai è chiaro, non rientra nei piani della Juventus che per incentivare l'esodo del Pipita sarebbe disposta a corrispondergli una buonuscita da 2-3 milioni di euro.

Inoltre la stessa Juventus potrebbe prolungare il contratto di Higuain, attualmente in scadenza nel 2021, in modo da spalmare il suo ingaggio e permettere alla Roma di acquistarlo in prestito oneroso (9 milioni) con obbligo di riscatto a 27 milioni.

La linea della Juventus sul Pipita insomma non è cambiata e non sembra destinata a cambiare neppure dopo la tournée in Asia. Tournée a cui Higuain comunque parteciperà regolarmente, segno di come il suo trasferimento alla Roma sia tutt'altro che imminente.