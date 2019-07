Higuain alla Roma, si muove Fonseca: telefonata al Pipita per convincerlo

Fonseca avrebbe chiamato Higuain per convincerlo ad accettare l'offerta della Roma. Oggi la possibile chiusura dell'affare Veretout con la Fiorentina.

La non molla: il grande obiettivo del calciomercato giallorosso era e resta Gonzalo Higuain. Tanto che per portare il Pipita nella Capitale, secondo 'La Gazzetta dello Sport', si sarebbe mosso direttamente Paulo Fonseca.

Il tecnico, che nei giorni scorsi aveva già chiamato Veretout per convincerlo a scegliere la Roma, ora avrebbe fatto lo stesso con Higuain nonostante l'argentino fino ad oggi non abbia mai realmente aperto ai giallorossi.

Fonseca secondo il 'Corriere dello Sport' avrebbe contattato l'attaccante su WhatsApp: "Sono Paulo Fonseca, vorrei parlarti, ci sentiamo?". Nella successiva telefonata Higuain non avrebbe chiuso alla Roma ma c'è da sciogliere il nodo dell'ingaggio, dato i giallorossi non possono andare oltre i 4,5 milioni netti a stagioni, due in meno di quanti ne guadagna attualmente il Pipita alla .

Ecco perché il fratello di Higuain nelle prossime ore incontrerà Paratici per discutere di una possibile buonuscita e facilitare l'ok del Pipita alla Roma. La formula del trasferimento sarebbe quella di un prestito oneroso da 9 milioni con obbligo di riscatto a 27 per un totale di 36 milioni di euro, cifra che eviterebbe alla Juventus una minusvalenza.

Intanto la Roma conta di chiudere oggi la telenovela Veretout. Dopo aver raggiunto l'accordo totale col giocatore, Petrachi ora deve trovare quello con la . Alla fine l'affare dovrebbe chiudersi intorno ai 20 milioni, bonus inclusi.

Veretout peraltro potrebbe non essere l'ultimo colpo della Roma a centrocampo dato che ai giallorossi piace pure Almendra, gioiello del Boca Juniors seguito in passato anche dal ma con una clausola rescissoria da 27 milioni di euro.

Infine in uscita da Trigoria potrebbe esserci Florenzi, individuato dal come candidato alla sostituzione di Trippier. Tottenham con cui si continua a trattare Alderweireld.

In quel caso la Roma potrebbe bussare al Napoli per acquistare Hysaj, ancora in cerca di squadra dopo essere stato corteggiato a lungo dall' .