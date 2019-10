Hellas Verona, altro stop per Pazzini: infortunio in allenamento

Nell'allenamento pomeridiano della giornata di ieri Pazzini ha subito una lesione di primo grado all'adduttore della coscia sinistra.

La stagione di Giampaolo Pazzini prosegue sul binario sfortunato con cui è partita: nel corso dell'allenamento pomeridiano dell'Hellas il Pazzo si è fermato dopo aver avvertito un dolore alla coscia sinistra. Juric dovrà fare a meno dell'attaccante classe '84 per la trasferta di di sabato.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

L'apporto di Pazzini alla causa degli scaligeri in questa stagione è stato esiguo, avendo all'attivo solamente due presenze in e 7' di gioco complessivi. Il Pazzo stava uscendo da un periodo difficile a livello fisico, a causa degli infortuni di inizio stagione che non gli permettevano di essere al meglio. Nelle ultime settimane la sua condizione fisica stava crescendo e Juric ne aveva esaltato le qualità, dichiarandosi sicuro che Pazzini abbia ancora molto da dare. Il comunicato della società sull'infortunio però rallenta il recupero del Pazzo.

“Hellas Verona FC comunica che – nel corso dell’allenamento di oggi pomeriggio, lunedì 14 ottobre – Giampaolo Pazzini ha interrotto anzitempo la seduta per un risentimento muscolare. Le visite strumentali alle quali si è sottoposto in serata hanno evidenziato una lesione muscolare 3A, ovvero di primo grado, all’adduttore breve della coscia sinistra. Non sono al momento quantificabili i tempi di recupero”.

Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado all'adduttore sinistro e lo stop di Pazzini non sarà brevissimo. Sicuramente non potrà far parte degli scaligeri per la trasferta con il Napoli e anche per le partite con e di ottobre sarà difficile vederlo in campo. Juric dovrà trovare un altro modo per sopperire alla mancanza di goal da parte dei suoi attaccanti, fra i quali solo Pessina è riuscito a realizzare una rete delle 5 complessive dell'Hellas Verona.