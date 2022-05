Hauge lascia definitivamente il Milan: è ufficiale il riscatto dell'Eintracht

L'attaccante norvegese saluta in maniera definitiva il Milan: riscattato dall'Eintracht il suo cartellino dopo la stagione trascorsa in Germania.

Movimento in uscita per il Milan, riguardante un calciatore non presente all'interno della rosa appena laureatasi campione d'Italia: il cartellino di Jens Petter Hauge è interamente dell'Eintracht Francoforte.

A darne l'annuncio è il club rossonero con questa nota apparsa sul sito ufficiale.

L'articolo prosegue qui sotto

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte in seguito al verificarsi delle condizioni stabilite tra i Club al momento della Cessione Temporanea con Obbligo di Acquisizione Definitiva, avvenuta nella campagna trasferimenti estiva dell'attuale Stagione Sportiva. Il Club si congratula con Jens Petter per la recente vittoria dell'Europa League e augura al calciatore le migliori soddisfazioni personali e professionali".

Il verificarsi delle condizioni stabilite la scorsa estate ha fatto scattare il riscatto obbligatorio di Hauge, fresco di vittoria dell'Europa League ai calci di rigore contro i Rangers nella finalissima di Siviglia.

Per il norvegese una stagione non eccezionale sotto il profilo personale: solo 3 reti in 38 presenze, numeri che però non hanno precluso la sua permanenza in Germania.

Acquistato dal Milan il 1° ottobre 2020 per poco meno di 5 milioni di euro, per Hauge si conclude così una tappa importante di una carriera ancora in attesa di spiccare definitivamente il volo: la speranza dei tifosi dell'Eintracht è che ciò possa avvenire con la maglia del loro club addosso.