Handanovic, Vidal e i cambi: cosa non ha funzionato nell'Inter

L'Inter frena ancora a Roma, sul banco degli imputati Handanovic e Vidal. Ma non convincono neppure le mosse di Conte.

Dopo un filotto di otto vittorie consecutive, l' ha raccolto solo un punto nelle ultime due partite e domenica prossima a 'San Siro' arriva la .

Una gara che sa di esame quasi definitivo per capire se i nerazzurri possano davvero lottare fino alla fine per lo Scudetto.

Contro la i nerazzurri partono bene, vanno sotto, rischiano ma nel secondo tempo ribaltano la partita con una vera e propria prodezza di Hakimi.

A quel punto la gara sembra in ghiaccio, invece nel finale l'Inter abbassa troppo il baricento e subisce l'inatteso pareggio che permette al di allungare a +3.

Sul banco degli imputati finiscono così soprattutto due nomi: Samir Handanovic e Arturo Vidal.

Il portiere ormai da qualche settimana è nel mirino dei tifosi e anche oggi non è stato irreprensibile, pur senza avere colpe specifiche sui due goal incassati dalla Roma.

Ancora male invece il cileno, fortemente voluto da Conte ma incapace di lasciare il segno. Oggi sono due le clamorose occasioni fallite da Vidal praticamente a tu per tu con Pau Lopez. Errori che alla fine hanno pesato tantissimo sul risultato.

A non convincere però sono state anche le mosse di Conte che nella ripresa ha sostituito Lautaro Martinez con Perisic, di fatto contribuendo ad abbassare il baricentro nella squadra che ha finito schiacciata nella sua metà campo.

Rivedibile pure il cambio di Hakimi. Rivedibile come gli ultimi venti minuti di una squadra apparsa poco sicura. Troppo per chi vuole sognare in grande.