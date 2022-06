Haaland veste rossoblù: agli allenamenti con la maglia del Genoa

Erling Halaand con la maglia del Genoa addosso. Il campione norvegese si è allenato così e il club ligure ha subito postato la sua foto.

Erling Halaand finalmente con la maglia di una squadra italiana addosso. Non si tratta però purtroppo di un grande colpo di calciomercato, bensì di un ‘regalo’ che l’attaccante si è voluto fare.

La nuova stella del Manchester City, ha svolto la sua seduta di allenamento odierna vestendo la tenuta del Genoa.

Come riportato da ‘Secolo XIX’, il catione norvegese si trova in questi giorni in vacanza a Marbella, dove sta alternato al meritato riposo, una buona dose di lavoro individuale che gli consenta di presentarsi nelle migliori condizioni possibili al primo giorno di lavoro con la sua squadra.

Propio Haaland ha quindi si è presentato all’allenamento odierno con una maglia del Genoa ed il club rossoblù ha subito postato l’immagine attraverso il suo profilo ufficiale Twitter.

Chissà se un giorno lo vedremo protagonista della nostra Serie A. Intanto i tifosi del Grifone hanno potuto quanto meno percepire che effetto fa vederlo con i colori rossoblù addosso.