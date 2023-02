Günter squalificato: salta una partita di campionato dopo 153 di fila

Diffidato, l'esterno del Friburgo non può giocare la sfida contro il Bayer Leverkusen: nel febbraio 2019 l'ultima assenza, sempre per squalifica.

Questo inizio di 2023 ha fermato due dei record di gare consecutive più lunghi dell'ultimo decennio. In origine, lo scorso gennaio, era stato Iñaki Williams, infortunato e costretto a saltare una sfida del suo amato Athletic Bilbao. Il giocatore nato in Spagna, che ha appena cambiato Nazionale per partecipare ai Mondiali con il Ghana, aveva saltato la sfida contro il Celta Vigo sette anni dopo l'ultima assenza. Ora, Christian Günter.

Anche il terzino tedesco, capitano del Friburgo, fa parte di quella ristretta lista. Quando non gioca non è solo una notizia, ma è qualcosa che sembra irripetibile. Saltare una partita per poi essere in campo nelle successive 72 o 144 partite di fila.

Se Williams si è fermato a 251 partite di fila prima di rimanere fermo per la sfida contro il Celta Vigo, Günter è stato squalificato per somma di ammonizioni, costretto ad 'abbandonare' il suo Friburgo per il match contro il Bayer Leverkusen dopo aver giocato 153 gare consecutive.

Certo, il record di Iñaki sembra essere irraggiungibile, ma anche il periodo senza stop di Günter è comunque considerevole. Fuori causa per la fascia sinistra nel match del 22esimo turno all'Europa-Park Stadion, l'esterno tedesco è costretto a tifare i compagni fuori dall'amato rettangolo di gioco per la prima volta dopo il 23 febbraio 2019.

Allora, quattro anni fa, un'altra squalifica: doppio giallo nello 0-0 contro lo Schalke e assenza per il match del 23esimo turno contro l'Augsburg.

In generale Günter, che in carriera ha vestito solo la casacca dei Breisgau-Brasilianer (esordendo con la seconda squadra, prima di diventare perno della prima), dal 2014/2015 ad oggi ha saltato otto gare di campionato. Nove, con quella contro il Bayer.

Out in campionato (sostituito da Flekken come capitano), Günter sarà nuovamente a disposizione di mister Streich per la trasferta contro il Borussia Monchengladbach e dunque per l'andata degli ottavi contro la Juventus in Europa League di scena allo Stadium.

Sarà in campionato, però, che ricomincerà dalla gara consecutiva numero uno. Deciso a far sì che diventino 10, 50, 100 e stavolta, magari, 154.