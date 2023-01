Iñaki Williams salta una gara dopo sette anni: problema muscolare

Dopo 251 gare consecutive e sei stagioni complete senza mai saltare una partita, l'attaccante ghanese finisce k.o prima del Celta Vigo.

Nulla è eterno. Neanche quello che sembrava poter durare per sempre, ovvero il record di Iñaki Williams. L'attaccante ghanese, infatti, salta una gara del suo Athletic Bilbao dopo anni. Anni e anni di partite consecutive senza saltarne nemmeno una, fino alla sfida contro il Celta Vigo.

Stavolta neanche un recordman come Iñaki Williams deve arrendersi ad un problema muscolare che lo ha costretto a rimanere fuori dalla sfida che chiude il girone d'andata nel campionato spagnolo. Nemmeno panchina per l'esterno di Valverde, che propone il fratellino Nico, ma non il più grande dei due.

Iñaki ha giocato tutte le gare della Liga successive al 7 aprile 2016, quando non scese in campo contro il Malaga. Quasi sette anni di partite ininterrotte, senza squalifiche per somma di ammonizioni, senza espulsioni o infortuni.

Il record di Williams si ferma così a 251 gare di Liga consecutive, che lo hanno reso uno dei giocatori più presenti nella storia del torneo. Dopo un infortunio patito nel febbraio 2016, in particolare alla caviglia, Iñaki è sempre stato presente, il giocatore attorno a cui gli allenatori del Bilbao hanno costruito ogni formazione.

Williams non è stato proposto in alcune gare di coppa, ma in campionato la situazione non è mai cambiata, portandolo a completare sei stagioni di fila con tutte e 38 le partite disputate.

Sei annate in cui Williams è stato di consueto tra i migliori assistman della squadra, per un totale di oltre 130 passaggi decisivi e goal.

Nonostante dati ottimi e una capacità di essere sempre al top fisicamente, Williams dopo una presenza con la Spagna datata 2016, non è più riuscito a farsi convocare, rimamendo 'solamente' un simbolo dell'Athletic Bilbao.

Almeno fino a quando, nel 2022, ha scelto di accettare la proposta della Nazionale ghanese, partecipando ai Mondiali con la rappresentativa africana, sfidando tra l'altro il fratellino Nico, al contrario fondamentale nei pensieri della Roja.

Il record di Williams si ferma, ma rimarrà scolpito negli annali. In attesa di farlo ripartire, magari già dalla gara contro il Cadiz del 3 febbraio. Si riparte, verso altri sette anni.