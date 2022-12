La triste fine del Guangzhou FC: retrocesso dopo gli anni di dominio in Cina

Dai fasti vincenti con Cannavaro e Lippi in panchina alla retrocessione in seconda divisione: fine di un'era per il Guangzhou FC.

Era la squadra dominatrice in Cina e in Asia nell'ultimo decennio, allenata da professionisti del calibro di Fabio Cannavaro, Felipe Scolari e Marcello Lippi: del periodo d'oro del Guangzhou FC non resta quasi più nulla, soltanto lo sbiadito ricordo dei trionfi raggiunti grazie a campagne acquisti faraoniche.

La società che un tempo si chiamava Guangzhou Evergrande per motivi di sponsorizzazione, è infatti retrocessa in seconda divisione cinese: pochissimi i 17 punti totalizzati in 33 giornate di campionato, dove la situazione attuale parla di penultimo posto e sei lunghezze di svantaggio (a 90 minuti dal termine) dalla zona che avrebbe regalato la salvezza.

Un triste epilogo, maturato in maniera tutt'altro che inaspettata: già il pessimo rendimento offerto in Champions League asiatica (girone chiuso all'ultimo posto con zero goal fatti e ben 24 subiti) aveva fatto scattare il campanello d'allarme, giunto alla massima intensità con la discesa dopo un decennio vissuto da dominatori assoluti della scena nazionale e internazionale.

Tra il 2011 e il 2019, il Guangzhou FC ha portato a casa qualcosa come otto campionati cinesi (i primi sette consecutivi), due coppe nazionali, quattro Supercoppe e due Champions asiatiche, conquistate con Lippi e Scolari in panchina.

Notevoli anche i nomi dei giocatori che in questi anni hanno vestito la maglia del Guangzhou: si va dall'ex Barcellona Paulinho al bomber colombiano Jackson Martinez, passando per Talisca e Ricardo Goulart. Nessuno di loro fa attualmente parte di una squadra completamente autoctona, ridimensionata dal punto di vista tecnico e costretta a vivere una nuova fase che, soltanto pochi anni fa, nessuno avrebbe pronosticato.