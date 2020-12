Guaio Correa alla Lazio: salterà le prime gare del 2021

Infortunatosi contro il Milan, Correa dovrebbe saltare Genoa, Fiorentina e Parma. La speranza della Lazio è quella di recuperarlo per il derby.

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza del nuovo anno, sarà una costretta a fare a meno di uno dei suoi uomini di punta: Joaquin Correa .

L’attaccante argentino, uscito malconcio dall’ultima sfida del 2020 contro il (ha dovuto lasciare il campo già al 32’), è infatti alle prese con un problema muscolare che potrebbe costringerlo a saltare le prime tre partire del 2021 .

Gli esami ai quali Correa si è sottoposto parlano infatti in un’elongazione al soleo. Non si tratta di un infortunio di grave entità, ma il calendario estremamente compresso ed una sosta invernale più corta rispetto al passato, parlano delle sfide contro (in trasferta), (in casa) e (in trasferta) da giocare in un arco temporale estremamente ristretto, ovvero tra il 3 ed il 10 gennaio.

Correa non dovrebbe riuscire a scendere in campo in nessuna di queste tre gare, ma potrebbe puntare a rientrare per il Derby con la in programma il prossimo 15 gennaio, ovvero a circa tre settimane da un infortunio che potrebbe anche richiedere un mese di stop.

Un quadro più chiaro lo si avrà tuttavia solo tra qualche giorno, quando il giocatore sarà sottoposto a nuovi esami.