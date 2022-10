Griezmann è tornato: goal da corner e ruolo da imprescindibile ripristinato

Tre reti e due assist nelle ultime quattro gare: il francese non gioca più solamente nell'ultima parte di gara e si vede.

Se Antoine Griezmann gioca, decide le gare. Non è più tempo di utilizzarlo con il contagocce per evitare spese da decine di milioni: ora Le Petit Diable segna, fornisce assist, fa vincere le partite all'Atletico Madrid di Simeone. Il presente è il passato, per fortuna dei tifosi Colchoneros.

Il nuovo accordo stipulato tra Atletico Madrid e Barcellona ha permesso a Simeone di poter utilizzare nuovamente Griezmann dall'inizio e non solo negli ultimi 20-25 minuti di gara. Antoine ha risposto presente, dimostrando di essere ancora uno dei migliori attaccanti della Liga.

Assist contro il Girona decisivo, goal nell'1-0 contro l'Athletic Bilbao, assist decisivo contro il Rayo Vallecano, doppietta con cui l'Atletico ha espugnato Siviglia e in particolare il campo di un Betis divenuto tra le più difficili formazioni da affrontare in trasferta nell'ultimo biennio. Spagnolo ed europeo.

Contro il Betis di Pellegrini si è rivisto definitivamente quel Griezmann che poteva lottare seriamente per il Pallone d'Oro, tanto da ottenere due volte il podio (terzo posto nel 2016 e nel 2018). Il vantaggio all'Estadio Villamarín è arrivato con il cosiddetto goal olimpico, ovvero la rete da calcio d'angolo. Sebbene Pezzella - ex Fiorentina - abbia toccato sulla linea di porta in maniera maldestra, il goal è indubbiamente dell'ex Barcellona.

Griezmann ha poi siglato la doppietta chiudendo un'azione corale dell'Atletico Madrid, battendo un Rui Silva decisamente non all'altezza: palla sotto le gambe e lentamente in porta per il 2-0 dei Colchoneros. Il match si è poi chiuso sul 2-1 in seguito alla rete di Fekir.

Prossimo a partecipare ai Mondiali con la maglia della Francia, Griezmann sarà un'arma in più notevole per Deschamps, considerati i minuti nella gambe messi con continuità nell'ultimo periodo.

Non che il francese non fosse decisivo anche entrando dalla panchina, viste le due reti contro Getafe e Valencia a inizio stagione. Così, però, è tutta un'altra cosa.