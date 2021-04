Gravina esclude punizioni per Juventus, Inter e Milan: "Non si sanziona un'idea"

Dopo lo scioglimento della Superlega, non poteva non arrivare il commento di Gabriele Gravina, che ha vissuto tre giorni di fuoco dopo la comunicazione del progetto nella serata di domenica.

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sul progetto Superlega, ha parlato infatti con questo tono a margine della presentazione dell'Euro 2020 Trophy Tour, a Roma:

"Non ho in programma incontri con i vertici dei tre club. Lunedì c'è il consiglio federale, non ci sono forme di processi, condanne o vendette trasversali. Noi abbiamo difeso strenuamente i confini dei valori e delle regole del mondo del calcio e pare che tutto sia tornato alla normalità ma è un alert che deve farci riflettere sul fatto che qualcosa non funziona. Sanzioni? No, assolutamente non si può sanzionare un'idea che non si è concretizzata".