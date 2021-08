Gosens sul futuro: "Questa stagione resto all'Atalanta"

L'esterno mancino dell'Atalanta, Robin Gosens, allontana le voci di mercato e fissa l'obiettivo stagionale: "Punto al 1° o al 2° posto".

Prestazioni di alto livello con l'Atalanta, un brillante Europeo disputato con la Germania, nonostante la precoce eliminazione dei tedeschi: le quotazioni di Robin Gosens sono salite vorticosamente nell'ultimo periodo. Voci di calciomercato hanno così parlato di un forte interesse del Barcellona e di diversi club di Bundesliga nei suoi confronti.

L'esterno sinistro ha però ridimensionato tutto, sbilanciandosi sulla sua permanenza a Bergamo in questa stagione 2021/22.

"Per il momento disputerò questa stagione con l'Atalanta. - ha assicurato il tedesco, intervistato da 'Sport 1' - Questo è il dato di fatto. Ma non ho mai nascosto che mi piacerebbe fare un ulteriore passo sportivo quando la Bundesliga chiamerà o un altro club formulerà la proposta giusta che mi soddisferà. Ho informato tutti di questo, l'ho sempre comunicato apertamente. Se la giusta offerta non arriverà, mi piacerebbe restare qui e giocare di nuovo in Champions League con l'Atalanta, cercando di affermarmi ulteriormente ai vertici del calcio italiano con questo club".

Per il suo cartellino, la Dea ha fissato una valutazione di 35 milioni di euro:

"Non riesco a capire come una persona possa valere così tanti soldi. - ha commentato Gosens - Ma questa valutazione è il miglior riconoscimento che io possa ottenere per il mio rendimento. Di più non è possibile. Questa cifra è la mia motivazione quotidiana per mantenere la mia forma, il mio livello, e se possibile mantenerlo. Mi impegno ogni giorno per ottenere il massimo dalla mia carriera".

Se, come sembra, Gosens resterà all'Atalanta, si pone obiettivi ancora più ambiziosi rispetto alla stagione appena trascorsa: