Gosens diviso tra Germania e Olanda: "E' una decisione non scontata"

L'esterno atalantino potrebbe ancora dire sì all'Olanda dopo non essere sceso in campo con la Germania: "Nel mio petto battono due cuori".

Robin Gosens è l'ennesimo esterno reso grande da Gasperini. Uno dei migliori interpreti dell' da sogno ai quarti di e in zone d'elite in campionato, ha segnato sette reti prima dello stop della . Un dato enorme, che fa gola non ad una, ma bensì a due Nazionali.

Gosens è infatti nato in , in quel di Emmerich am Rhein, ma potrebbe essere convocato anche nell'. L'ex Heracles è indeciso a tal riguardo, visto e considerando come non sia ancora sceso in campo con la maglia tedesca e possa dunque in teoria ancora accettare i Tulipani se ci fosse l'occasione.

Intervistato da Bild, Gosens lascia la porta aperta:

"Sono cresciuto a 500 metri dal confine olandese, ho la doppia cittadinanza e anche con l’Olanda ho un legame emotivo. Sono due cuori che battono nel mio petto. La mia decisione non sarebbe così scontata".

Dichiarazioni che faranno sicuramente piacere al commissario tecnico Koeman. Sarà comunque Gosens a dover decidere:

"Se mi chiamasse per primo, non potrei dirgli subito no".

Le Nazionali potrebbero in teoria tornare a settembre e Gosens avrà tutto il tempo per decidere quale Nazionale accettare. Difficile che Koeman non faccia un tentativo per il giocatore atalantino, il quale probabilmente dirà sì ad una o l'altra a seconda delle possibilità da titolare o da giocatore importante nei prossimi anni, specie all'Europeo 2021.

Gosens era stato convocato dalla Germania per la gara contro l' dello scorso 31 marzo rinviata per coronavirus: la storia può cambiare.