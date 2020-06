Gomez impressionato dalla forma dei compagni: "Sono degli animali"

Il capitano dell'Atalanta 'boccia' la Bundesliga: "Un po' mi annoia, tanti errori e partite scontate: la Serie A è diversa".

Il calcio italiano si appresta a ripartire: dapprima con la Coppa , poi toccherà al campionato prendersi la scena. L' tornerà in campo domenica 21 giugno con il recupero della 25esima giornata contro il , in programma al 'Gewiss Stadium'.

Appuntamento a cui i nerazzurri si stanno preparando nei minimi dettagli, denotando un'ottima condizione fisica sebbene lo stop a causa del lockdown sia stato parecchio lungo: almeno è questo il pensiero del 'Papu' Gomez, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Al mio fisico bastano 15-20 giorni per essere a posto, ma le dico la verità: quando ho visto come stavano i miei compagni dopo due mesi di quarantena, mi sono emozionato. E mi emoziono a vedere quanto corrono De Roon, Freuler, Hateboer, Gosens, Castagne: sono animali... Chi mi ha sorpreso di più? Freuler: ha giocato tre-quattro partite 11 contro 11 come se non si fosse mai fermato".

Il primo grande torneo europeo a riprendere è stata la : il giudizio dell'argentino non è però positivo tanto da evidenziare, al contempo, i pregi della .

"La Bundesliga un po’ mi annoia: tanti goal, errori tattici, squadre larghe, partite scontate. La Serie A ha un’altra cultura, è sempre stata meno frenetica e più tattica: anche se per forza vedremo partite a un ritmo un po’ più basso".

Parere non entusiastico sulle cinque sostituzioni introdotte dall'IFAB e approvate dal Consiglio Federale per limitare il dispendio fisico dei giocatori in campo.