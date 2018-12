Golden Boy 2018: candidati, data e come funziona

Il premio come miglior giovane d'Europa Under 21 verrà assegnato nei prossimi mesi: tutti a caccia di Mbappè.

Non solo il Pallone d'Oro. Da quindici anni viene assegnato il premio come miglior Under 21 d'Europa, ovvero il Golden Boy: se il riconoscimento per il calciatore numero uno al mondo è organizzato da France Football, quello per il giovane d'elite è nelle mani di Tuttosport.

GOLDEN BOY, COME FUNZIONA?

Inizialmente erano 100 i candidati per il Golden Boy: il primo giorno di ogni mese i candidati scendono di 20 unità, sino al 1° novembre. Sono votabili, tramite il sito web di Tuttosport, solo i giocatori, di qualsiasi nazionalità, nati a partire dal 1° gennaio 1998 e tesserati per un club europeo della massima categoria.

Ecco allora che il 1° agosto sono rimasti 80 candidati e, dopo il 1° settembre erano 60 ancora in corsa e dal 1° ottobre l'elenco si è ristretto a 40 giocatori, fino ad arrivare alla shortlist finale di 20 pretendenti del 1° novembre.

A votare anche 30 giornalisti specializzati in calcio estero delle più prestigiose testate d'Europa.

GOLDEN BOY 2018, QUANDO VERRA' ASSEGNATO?

Il Golden Boy 2018 verrà assegnato lunedì 17 dicembre presso le Ogr di Torino: i favoriti, che compongono la Top 5, sono Matthis De Ligt (Ajax), Justin Kluivert (Roma), Patrick Cutrone (Milan), Trent Alexander Arnold (Liverpool) e Vinicius Junior (Real Madrid).

GOLDEN BOY 2018, I CANDIDATI

1) Trent John ALEXANDER-ARNOLD, LIVERPOOL, West Derby (Liverpool, Ing), 7 ottobre 1998, inglese, difensore

2) Kelvin Adou AMIAN, TOLOSA, Tolosa (Fra), 8 febbraio 1998, franco-ivoriano, difensore

3) Houssem AOUAR, OLYMPIQUE LIONE, Lione (Fra), 30 giugno 1998, franco-algerino, centrocampista

4) Josip BREKALO, WOLFSBURG, Zagabria (Cro), 23 giugno 1998, croato, attaccante

5) Patrick CUTRONE, MILAN, Como (Ita), 2 gennaio 1998, italiano, attaccante

6) Daniel Carvajal DANI OLMO, DINAMO ZAGABRIA, Terrassa (Spa), 7 maggio 1998, spagnolo, attaccante

7) Thomas DAVIES, EVERTON, Liverpool (Ing), 30 giugno 1998, inglese, centrocampista

8) Matthijs DE LIGT, AJAX, Leiderdorp (Ola), 12 agosto 1999, olandese, difensore

9) José Teixeira DIOGO DALOT, MANCHESTER UNITED, Braga (Por), 18 marzo 1999, portoghese, centrocampista

10) Gabriel ÉDER MILITÃO, PORTO, Sertãozinho (SP, Bra), 18 gennaio 1998, brasiliano, difensore

11) Odsonne ÉDOUARD, CELTIC GLASGOW, Kourou (Guyana, Fra), 16 gennaio 1998, franco-guyanese, attaccante

12) Philip Walter FODEN, MANCHESTER CITY, Stockport (Ing), 28 maggio 2000, inglese, centrocampista

13) Carvalho GEDSON FERNANDES, BENFICA, San Tomé (Stp), 9 gennaio 1999, portoghese-santomense, centrocampista

14) Amadou HAIDARA, RED BULL SALISBURGO, Bamako (Mli), 31 gennaio 1998, maliano, centrocampista

15) Achraf Mouh HAKIMI, BORUSSIA DORTMUND, Madrid (Spa), 4 novembre 1998, ispano-marocchino, difensore

16) Nanitamo Jonathan IKONÉ, LILLA, Bondy (Fra), 2 maggio 1998, franco-congolese, centrocampista

17) Justin KLUIVERT, ROMA, Zaandam (Ola), 5 maggio 1999, olandese-surinamese, attaccante

18) Kylian Sanmi Lottin MBAPPÉ, PARIS SAINT-GERMAIN, Bondy (Fra), 20 dicembre 1998, franco-camerunese, attaccante

19) Dayotchanculle Oswald UPAMECANO, RB LIPSIA, Évreux (Fra), 27 ottobre 1998, franco-guineense, difensore

20) José Paixão de Oliveira VINICIUS JUNIOR, REAL MADRID, San Gonçalo (Bra), 12 luglio 2000, brasiliano, attaccante

GOLDEN BOY, LA GIURIA

Ogni giurato avrà a disposizione 5 voti, il primo giocatore scritto sulla scheda riceverà 10 punti, il secondo 7, il terzo 5, il quarto 3 e l’ultimo 1. Ecco la lista completa dei giurati.

Xavier Jacobelli TUTTOSPORT, Italia

Ivan Zazzaroni CORRIERE DELLO SPORT, Italia

Andrea Monti LA GAZZETTA DELLO SPORT, Italia

Bruno Gentili RAI SPORT, Italia

Alberto Brandi MEDIASET SPORT, Italia

Federico Ferri SKY SPORT, Italia

Roberto Bernabai LA7 SPORT, Italia

Marco Foroni DAZN TV, Italia

Joaquín Maroto DIARIO AS, Spagna

José Félix Díaz MARCA, Spagna

Paco Aguilar MUNDO DEPORTIVO, Spagna

John Cross THE DAILY MIRROR, Inghilterra

Matt Dickinson THE TIMES, Inghilterra

Martin Lipton THE SUN, Inghilterra

Vim Vomland BILD, Germania

Manfred Münchrath KICKER, Germania

Javier Cáceres SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, Germania

Roberto Notarianni FRANCE FOOTBALL, Francia

Vincent Duluc L’ÉQUIPE, Francia

Fernando Urbano A BOLA, Portogallo

Antonio Magalhaes RECORD, Portogallo

Pieter-Jan Calcoen HET LAATSTE NIEUWS, Belgio

Zdravko Reic JUTARNJI LIST, Croazia

Gisle Thorsen EXTRA BLADET, Danimarca

Christos Sotirakopoulos SPORTDAY, Grecia

Valentijn Driessen DE TELEGRAAF, Olanda

Rafal Stec GAZETA WYBORCZA, Polonia

Stanislav Hrabe TYDEN, Repubblica Ceca

Daniel Scorpie GAZETA SPORTURILOR, Romania

Dmitriy Zelenov SPORT-EXPRESS, Russia

Branko Spasojevic SPORTSKI ZURNAL, Serbia

Simon Bank AFTONBLADET, Svezia

Max Kern BLICK, Svizzera

Ali Mehmet Demircan FANATIK, Turchia

Alex Fokin FOOTBALL.UA, Ucraina

GOLDEN BOY, L'ALBO D'ORO

Da quando è stato istituito il premio, è convenzione che chi vinca il Golden Boy l'anno prima non venga rieletto l'anno successivo. Per questo motivo Mbappé non potrà fare il bis. Del resto l'albo d'oro è indicativo, con 15 vincitori diversi.

2003 - Van der Vaart, Ajax

2004 - Rooney, Everton/Manchester United

2005 - Messi, Barcellona

2006 - Fabregas, Arsenal

2007 - Aguero, Atletico Madrid

2008 - Anderson - Manchester United

2009 - Pato, Milan

2010 - Balotelli, Inter/Manchester City

2011 - Gotze, Borussia Dortmund

2012 - Isco, Malaga

2013 - Pogba, Juventus

2014 - Sterling, Liverpool

2015 - Martial, Monaco/Manchester United

2016 - Renato Sanches, Benfica/Bayern Monaco

2017 - Mbappè, Monaco/PSG